В мэрии города в Башкирии сообщили о гибели 24-летнего лейтенанта Тимура Стогова

Фото: администрация Нефтекамска

На территории Украины умер 24-летний лейтенант Тимур Стогов из Нефтекамска. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе администрации города.

– C бoльшoй гopeчью и пpиcкopбиeм cooбщaем o тoм, чтo пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм пoгиб наш земляк, – передали в муниципалитете.

Тимур Стогов после окончания школы № 2 в Нефтекамске пошел на срочную службу, а после поступил в Казанское высшее танковое командное училище, после вступил в ряды Вооруженных сил РФ. Его характеризуют, как дисциплинированного и ответственного человека.

– Настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. Мы навсегда сохраним память о нашем земляке, который храбро защищал Отечество и наше право жить под мирным небом. Семье погибшего окажем поддержку и заботу, – отмечается в сообщении.

Дату и место проведения церемонии прощания сообщат позже.