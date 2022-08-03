Глава Башкирии Радий Хабиров навестил добровольцев батальона Шаймуратова

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Глава Башкирии Радий Хабиров навестил добровольцев батальона мотострелкового батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Об этом руководитель республики рассказала на своей личной странице в социальных сетях.

– С утра до вечера тренировки и стрельбы. Подготовка очень интенсивная. И скоро им в бой. Мы не могли не заехать пожелать им удачи, победы и всем вернуться домой живыми и здоровыми, – написал Хабиров.

Напомним, недавно состоялись торжественные проводы батальона добровольцев имени генерала Минигали Шаймуратова. С инициативой о создании формирования, в котором бок о бок будут служить уроженцы республики, в конце мая выступил председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов. Добровольцы будут отправлены на Украину для выполнения задач в рамках специальной военной операции.