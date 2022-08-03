В Башкирии за сутки с большой высоты сорвались двое детей

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 2 августа, в Башкирии двое детей сорвались с высоты. Об инцидентах рассказали сотрудники пресс-службы регионального Государственного комитета о чрезвычайным ситуациям.

Первое ЧП случилось в Татышлинском районе республики. В селе Старый Курдым четырехлетний ребенок выпал из окна с высоты около трех метров.

Второй инцидент произошел в Салавате. 14-летний мальчик сорвался с крыши бани.

Как сообщают специалисты, обоим пострадавшим была оказана помощь медиков.

Напомним, вчера в Уфе на стройке погиб 27-летний рабочий. Монтажник рухнул с высоты 11 этажа и от полученных увечий скончался на месте. Также в ходе пострадал 18-летний молодой человек.