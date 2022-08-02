В Уфе на стройке насмерть разбился 27-летний монтажник

Фото: СК Башкирии

В Уфе на стройке погиб 27-летний рабочий. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Из предварительных данных следует, что вчера днем, 1 августа, в Октябрьском районе на площадке строящегося 21-этажного дома двое монтажников 18 и 27 лет проводил фасадные работы. В какой-то момент у высотной люльки, в которой находились молодые люди, оборвался трос.

Монтажники рухнули с высоты 11 этажа и получили серьезные увечья. Самый старший из них скончался прямо на месте, второго госпитализировали в больницу №21.

В настоящее время следователи проводят проверку по статье за нарушение требований безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

– По результатам проверки действиям работников, ответственных за соблюдение требований безопасности при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка, – заявило СК.