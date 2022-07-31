Между Уфой и Элистой откроют авиасообщение

Между Башкирией и Калмыкией будет запущен новый авиарейс, сообщил глава региона Радий Хабирой на фестивале башкирской лошади. По его словам, новый рейс Уфа-Элиста откроют в рамках торгово-экономического, социально-культурного и научно-технического соглашений, передает ИА «Башинформ».

Накануне в республике прибыл глава Калмыкии Бату Хасиков и ведущий Тимофей Баженов. Вместе с ними руководитель региона отправился на фестиваль лошади. Также было запланировано обсуждение сотрудничества.

– Мы откроем Элисту с ее интересной культурой, своеобразием, а для калмыков откроем историю, культуру и природу нашей республики, – прокомментировал Радий Хабиров.