В Уфе на установку фонарей потратят почти 14 млн рублей

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на установку освещения потратят почти 14 миллионов рублей. Объявление о аукционе на выполнение работ появилось недавно на портале Госзакупок.

Заказчиком работ выступило Управление коммунального хозяйства и благоустройства уфимской администрации. Согласно опубликованной документации, исполнителю предстоит демонтировать опоры, проложить волоконно-оптические кабели, гофрированные трубы, а также утвановить 42 фонаря. Условия контракта должны быть исполнены до 1 октября 2022 года.

На работы по обустройству освещения из бюджета республики будет выделено 13 299 393,90 рублей, а городской казны – 699 968,10.

Заявки на участие в аукционе будет приниматься еще неделю – до 8 августа, его итоги будут подведены 10 числа.

Напомним, на Советской площади к 11 октября, ко Дню республики, установят памятник генералу Минигали Шаймуратову. Недавно «Комсомолка» прогулялась по территории и рассказала, что протекают работы.