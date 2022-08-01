Алан Марзаев назначен вице-премьером правительства Башкирии

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания в правительстве Башкирии

Сегодня, 1 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров анонсировал очередные кадровые перестановки в республиканском Кабмине. Своим указом он назначил на пост вице-премьера Алана Марзаева, ранее исполнявшего обязанности министра ЖКХ. Теперь он будет курировать отрасли строительства и ЖКХ в качестве заместителя премьер-министра Башкирии.

Примечательно, что занимавший пост куратора строительной сферы вице-премьер Раиф Абдрахимов был «рекомендован» на пост гендиректора «Башспирта». Чуть позже должен состояться совет директоров, где его кандидатуру будут утверждать.

К слову, ранее сферу ЖКХ в башкирском правительстве курировал вице-премьер Борис Беляев. На данный момент он находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий, как и его коллега, министр строительства Рамзил Кучарбаев. Их дело недавно было передано в суд с обвинительным заключением.