В Башкирии по подозрению во взяточничестве задержали высокопоставленного полицейского

В Башкирии и Забайкалье сотрудники ФСБ и СКР задержали двух бывших высокопоставленных полицейских

Сегодня, 29 июля, в Башкирии и Забайкалье сотрудники ФСБ и СКР задержали двух бывших высокопоставленных полицейских. Их подозревают во взяточничестве. Об этом со ссылкой на ФСБ Забайкальского края сообщил ТАСС.

По версии следствия, подозреваемые создали условия для получения в качестве взятки квартиры от учредителя коммерческой компании в Чите. Взамен коммерсанту обещали обеспечить общее покровительство. Следствие возбудило два уголовных дела: о получении особо крупной взятки и пособничестве.