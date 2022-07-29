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Общество29 июля 2022 11:39

В Башкирии по подозрению во взяточничестве задержали высокопоставленного полицейского

Следствие возбудило два уголовных дела
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии и Забайкалье сотрудники ФСБ и СКР задержали двух бывших высокопоставленных полицейских

В Башкирии и Забайкалье сотрудники ФСБ и СКР задержали двух бывших высокопоставленных полицейских

Сегодня, 29 июля, в Башкирии и Забайкалье сотрудники ФСБ и СКР задержали двух бывших высокопоставленных полицейских. Их подозревают во взяточничестве. Об этом со ссылкой на ФСБ Забайкальского края сообщил ТАСС.

По версии следствия, подозреваемые создали условия для получения в качестве взятки квартиры от учредителя коммерческой компании в Чите. Взамен коммерсанту обещали обеспечить общее покровительство. Следствие возбудило два уголовных дела: о получении особо крупной взятки и пособничестве.