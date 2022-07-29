Уфимский врач рассказала, как выявить ребенка-сниффера

Заведующая педиатрическим отделением уфимской детской поликлиники рассказала, как выявить ребенка, которого затянула газовая наркомания.

В Башкирию вернулось опасное увлечение детей газовой наркоманией или сниффингом. Так, 22 июня в ТЦ Мега 15-летний парень насмерть отравился газом – прибывшие на место врачи уже ничем не смогли помочь ему. Похожие случаи происходили и в прошлом.

Издание «Молодежная газета» сообщает, что газовая наркомания пришла в Башкирию около 10 лет назад. Об этом журналистам рассказала заведующая педиатрическим отделением уфимской детской поликлиники №4 Светлана Обатурова. Это явление смертельно опасно, так как газ при попадании в организм может нанести летальный ущерб внутренним органам. Подростки умудряются купить газ несмотря на то, что в республике с 2021 года действует запрет на его продажу несовершеннолетним.

Также врач отметила, что у увлекающихся газовой наркоманией есть характерные внешние признаки. Человек становится вялым, отекает, и у него начинаются проблемы с кожей вокруг носа и губ. Меняется и поведение – у наркомана часто меняется настроение.

Если вы заподозрили, что ваш близкий увлекся газовой наркоманией, немедленно обратились в поликлинику по месту жительства.