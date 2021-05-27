От трех до 70 тысяч рублей: Башкирия приняла закон о штрафах за продажу зажигалок детям

Власти Башкирии запретили продавать детям зажигалки в рамках борьбы с токсикоманией

Сегодня, 27 мая, парламент Башкирии принял закон о штрафах за продажу несовершеннолетним зажигалок и других товаров с содержанием сжиженного углеводородного газа.

Для нарушителей действующего порядка введены следующие санкции:

– для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей (от 4 до 5 тысяч рублей при повторном нарушении);

– для должностных лиц – от 20 до 25 тысяч рублей (от 30 до 40 тысяч рублей);

– для юрлиц – от 30 до 40 тысяч рублей (от 50 до 70 тысяч рублей).

Напомним, принятый в Башкирии запрет розничной продажи товаров со сжиженным углеводородным газом лицам младше 18 лет направлен на противодействие токсикомании в подростковой среде.