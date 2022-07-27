Стала известна личность мужчины, который утонул в карьере вслед за своим ребенком в Башкирии

Стала известна личность 37-летнего мужчины, который утонул в карьере в Мелеузовском районе Башкирии вслед за своим 4-летним сыном. Как выяснила «КП-Уфа», погибшим оказался Сергей Г. из города Мелеуза. Известно, что у него есть еще один ребенок – маленькая дочь. Страница мужчины в соцсетях заполнена фотографиями его детей и признаниями любви к ним.

Напомним, трагедия случилась 25 июля в деревне Иштуганово. По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, в этот день Сергей отдыхал вместе с друзьями на берегу карьера и распивал алкоголь. Через некоторое время в экстренные службы поступил вызов об утонувшем 4-летнем мальчике. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то обнаружили тело и его отца.