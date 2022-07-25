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Происшествия25 июля 2022 16:51

Водолазы вытащили из воды тело отца утонувшего 4-летнего мальчика из Башкирии

Ранее в ГК по ЧС республики рассказали, что малыш утонул из-за недосмотра взрослых
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Сегодня вечером в МЧС Башкирии сообщили, что в деревне Иштуганово Мелеузовского района водолазы выловили из карьера тело мужчины 1985 года рождения. По предварительной информации, это может быть отец четырехлетнего малыша, который утонул в том же карьере несколько часов назад. Сейчас проводятся следственные действия: сыщики устанавливают все обстоятельства двойной трагедии.

Напомним, ранее глава Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что малыш утонул, оставшись без присмотра взрослых. Его отец отдыхал с друзьями и не следил за ребенком. К тому же карьер не был оборудован для купания, и когда отдыхающие опомнились – было уже поздно.