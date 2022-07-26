Бывший президент Башкирии Муртаза Рахимов находится в больнице

Муртазе Рахимову 88 лет Фото: Рустем АХУНОВ

Бывший президент Башкирии Муртаза Рахимов находится в госпитале ветеранов войн. Об этом 26 июля сообщил телеканал «Вся Уфа».

Со ссылкой на родственника экс-президента республики там уточнили, что его состояние оценивается как удовлетворительное. Вчера Рахимова навестил глава региона Радий Хабиров и премьер-министр местного правительства Андрей Назаров.

Ранее «КП-Уфа» писала, что Муртаза Рахимов переболел коронавирусом.

Напомним, Муртаза Рахимов был президентом Башкирии с 1993 по 2010 год. До этого он еще на протяжении трех лет был Председателем Верховного Совета Башкирской АССР. Сейчас ему 88 лет.