2020-06-08T12:20:10+03:00
Общество

Коронавирусом заразился первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Сейчас он лежит в больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Рахимову в этом году исполнилось 86 летРахимову в этом году исполнилось 86 летФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 8 июня, стало известно о том, что коронавирусом заразился первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Об этом UFA1.RU рассказал источник из республиканского правительства.

Издание передает, что бывший руководитель региона находится на лечении в больнице под присмотром врачей. Его «состояние не является тяжелым».

Оперативный комментарий по данной ситуации получить не удалось - в благотворительном фонде "Урал", председателем которого является Рахимов, не берут трубку.

Напомним, Муртаза Рахимов возглавлял Башкирию на протяжении 17 лет – с 1993 по 2010 год. Сейчас ему 86 лет. Нынешний глава республики Радий Хабиров с 2003 по 2008 год руководил администрацией президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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