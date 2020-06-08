8 Июнь 2020 2020-06-08T12:20:10+03:00

Рахимову в этом году исполнилось 86 лет Фото: Рустем АХУНОВ

Сейчас он лежит в больнице

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Сегодня, 8 июня, стало известно о том, что коронавирусом заразился первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Об этом UFA1.RU рассказал источник из республиканского правительства.

Издание передает, что бывший руководитель региона находится на лечении в больнице под присмотром врачей. Его «состояние не является тяжелым».

Оперативный комментарий по данной ситуации получить не удалось - в благотворительном фонде "Урал", председателем которого является Рахимов, не берут трубку.

Напомним, Муртаза Рахимов возглавлял Башкирию на протяжении 17 лет – с 1993 по 2010 год. Сейчас ему 86 лет. Нынешний глава республики Радий Хабиров с 2003 по 2008 год руководил администрацией президента.

ИСТОЧНИК KP.RU