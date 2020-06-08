Коронавирусом заразился первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
Сегодня, 8 июня, стало известно о том, что коронавирусом заразился первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Об этом UFA1.RU рассказал источник из республиканского правительства.
Издание передает, что бывший руководитель региона находится на лечении в больнице под присмотром врачей. Его «состояние не является тяжелым».
Оперативный комментарий по данной ситуации получить не удалось - в благотворительном фонде "Урал", председателем которого является Рахимов, не берут трубку.
Напомним, Муртаза Рахимов возглавлял Башкирию на протяжении 17 лет – с 1993 по 2010 год. Сейчас ему 86 лет. Нынешний глава республики Радий Хабиров с 2003 по 2008 год руководил администрацией президента.
ИСТОЧНИК KP.RU