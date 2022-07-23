Хабиров протестировал новую объездную дорогу в Уфе и извинился за возможные пробки

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров протестировал новую дорогу, построенную для объезда улицы Пугачева, которая с 26 июля на два года будет закрыта на реконструкцию. Об этом руководитель региона 23 июля сообщил в своих соцсетях.

– Протестировал новую дорогу по улицам Бородинской, Испытателей, Геофизиков в Уфе в обход Кузнецовского затона. Хороший асфальт, есть автобусные остановки, разметка, светофоры, освещение – все на достойном уровне, – написал Хабиров.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Руководитель региона отметил, что из-за закрытия улицы Пугачева въезд в город может быть затруднен и заранее попросил прощения у жителей за неудобства.

Напомним, строители будут реконструировать улицу Пугачева на участке между пересечением с Геофизиков и Бородинской. Там построят ливневую канализацию, очистные сооружения, переустроят инженерные коммуникации, расширят проезжую часть до четырех полос и модернизируют наружное освещение.