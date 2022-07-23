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Общество23 июля 2022 12:48

Элвин Грей снова стал гостем шоу Андрея Малахова

Певец исполнил там своих хиты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Элвин Грей

фото: телеграм // Элвин Грей

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, снова стал гостем шоу «Привет, Андрей!» известного телеведущего Андрея Малахова. Об этом сообщила «Молодежная газета».

По словам музыканта, на программе он спел два своих хита: «Прости, малыш» и «Девочка моя».

В описании к выпуску говорится, что он посвящен «песням и исполнителям, которых очень просили пригласить телезрители в своих письмах». Помимо Элвина Грея, участниками круглого стола станут Людмила Николаева, Екатерина Олькина, Шоди Хайдаров, Владимир Бычек (My-Ro), Виктор Сорокин, Тимур Ведерников, Раиса Анисимова, Ангелина Вовк, Ахан Отыншиев, Татьяна Андреева, Валентин Добровинский, Анна Пескова и Владислав Медяник.

Выпуск покажут сегодня, 23 июля, в эфире телеканала «Россия 1» в 20.00 по Уфе.

Напомним, первый раз Элвин Грей сходил на шоу «Привет, Андрей!» в начале года.