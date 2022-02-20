Радик Юльякшин встретился с телеведущим Андреем Малаховым. Что они обсуждали

Передача с участием артиста выйдет в эфир уже 4 марта

Элвин Грей пришел к Андрею Малахову и стал героем его популярного телешоу «Привет, Андрей». Как анонсировал певец, программа с его участием выйдет в эфир уже 4 марта. О чем именно говорил Радик Юльякшин с ведущим, сам артист не стал раскрывать интригу перед своими подписчиками, но намекнул, что зрители смогут увидеть его жизнь совершенно с неожиданной стороны, а также пообещал ответить на самые каверзные вопросы Малахова.

- Дорогие друзья, не переключаемся. Смотрим 4 марта в 17.55 на телеканале «Россия 1», - пригласил Элвин Грей к просмотру своих подписчиков.