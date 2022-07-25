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Общество25 июля 2022 4:55

Стало известно, врачей каких специальностей не хватает в Башкирии

Это более 1,5 тысяч специалистов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, дефицит врачей какого профиля существует в Башкирии. Информацию об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

– В медицинских организациях Башкирии наблюдается дефицит врачей некоторых специальностей: анестезиологов-реаниматологов, педиатров, терапевтов, хирургов, заведующих фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшеров, – поведали сотрудники ведомства.

Напомним, ранее региональный Минздрав рассказал, что в Башкирии по состоянию на конец первого полугодия 2022-го медицинские учреждения испытывают нехватку 1557 специалистов.