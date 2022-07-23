Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии не хватает более 1500 врачей. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального Министерство здравоохранения.

– Актуальная потребность во врачах по состоянию на 30 июня 2022 года составляет 1557 человек, – поведало ведомство.

В прошлом году Минздрав региона поделился, что в Башкирии уже несколько лет не хватает врачей по 13 специальностям.

– В республике отмечается дефицит врачей анестезиологов-реаниматологов, акушер-гинекологов, фтизиатров, наркологов, неонатологов, психиатров, педиатров, терапевтов, инфекционистов, онкологов, хирургов, эндокринологов и врачей скорой медицинской помощи. Такая ситуация складывалась и в 2020 году, – сообщили в министерстве.