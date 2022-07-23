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Общество23 июля 2022 10:05

В Уфе до 31 августа ограничили движение на пересечении Российской и Давлеткильдеева

Это связано со строительством улицы Рудольфа Нуреева
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе до 31 августа ограничили движение машин по крайней правой полосе на пересечении улицы Российской и бульвара Давлеткильдеева

В Уфе до 31 августа ограничили движение машин по крайней правой полосе на пересечении улицы Российской и бульвара Давлеткильдеева

В Уфе до 31 августа ограничили движение машин по крайней правой полосе на пересечении улицы Российской и бульвара Давлеткильдеева. Это связано со строительством улицы Рудольфа Нуреева, объяснили 22 июля в городской администрации.

– Городские службы приносят уфимцам и гостям столицы извинения за возможные неудобства, – передали в мэрии.

Ранее «КП-Уфа» писала, что строительство 451-метрового участка улицы Рудольфа Нуреева обойдется в 81,8 млн рублей.