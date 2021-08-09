Свыше 80 млн рублей потратят на строительство улицы Рудольфа Нуреева в Уфе

Протяженность участка составит 451 м, работы планируют завершить до конца августа 2022 года.

В столице Башкирии приступают к строительству улицы Рудольфа Нуреева. На это потратят 81,8 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. Уже отобрали подрядчика, и скоро начнутся работы.

Деньги будут выделены из городского и республиканского бюджетов.

Подрядчику предстоит разработать проект, построить улицы Нуреева на участке от проспекта Салавата Юлаева до улицы Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и бульваром Давлеткильдеева.

Протяженность участка составит 451 м, работы планируют завершить до конца августа 2022 года.