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Экономика9 августа 2021 7:17

Свыше 80 млн рублей потратят на строительство улицы Рудольфа Нуреева в Уфе

Работы планируют закончить к августу 2022 года
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Протяженность участка составит 451 м, работы планируют завершить до конца августа 2022 года.

Протяженность участка составит 451 м, работы планируют завершить до конца августа 2022 года.

В столице Башкирии приступают к строительству улицы Рудольфа Нуреева. На это потратят 81,8 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. Уже отобрали подрядчика, и скоро начнутся работы.

Деньги будут выделены из городского и республиканского бюджетов.

Подрядчику предстоит разработать проект, построить улицы Нуреева на участке от проспекта Салавата Юлаева до улицы Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и бульваром Давлеткильдеева.

Протяженность участка составит 451 м, работы планируют завершить до конца августа 2022 года.