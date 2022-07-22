В дипломах выпускников созданного на базе БашГУ и УГАТУ университета будут значиться два вуза

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В дипломах новых выпускников объединенного на базе БашГУ и УГАТУ Уфимского университета науки и технологий будут значиться два вуза. Об этом в ходе брифинга на Башкирском спутниковом телевидении 21 июля сообщил исполняющий обязанности ректора БашГУ Вадим Захаров.

– Все абитуриенты поступают сегодня отдельно в каждый университет [БашГУ или УГАТУ], но будут учиться уже в Уфимском университете науки и технологий. В дипломе будут написано: «Поступил в Башкирский государственный университет» или «…авиационный технический университет», «окончил Уфимский университет науки и технологий». В дипломе будет написано два университета, – отметил руководитель Башкирского госудраственного университета.

Он добавил, что решения о целесообразности реорганизации дублирующихся у БашГУ и УГАТУ факультетов в дальнейшем будет принимать ученый совет.