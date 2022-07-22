В Уфе простились с погибшим в ходе СВО на Украине Андреем Тумановым

Фото: vk.com/rustem_rakhmatullin

В Уфе прошла церемония прощания с погибшим во время военной спецоперации на Украине Андреем Тумановым. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава Советского района башкирской столицы Рустем Рахматуллин.

Андрей Туманов родился в Кумертау в 2001 году. В шесть лет он переехал в Уфу, где учился в школе №117, а после девятого класса перевелся в лицей №93. В ноябре 2019 года молодого человека призвали в ряды российской армии. Во время контрактной службы Андрей Николаевич был в рядах гранатометного отделения мотострелкового батальона ВМФ России.

Напомним, вчера в Уфе простились с 34-летним Азатом Шакировым, более известным в клубной среде как DJ Mongol. Молодой мужчина погиб во время исполнения боевого долга в спецоперации на Украине.