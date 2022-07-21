В спецоперации на Украине погиб известный уфимский диджей

Фото: vk.com/djmongolufa

Сегодня в Уфе простятся с 34-летним Азатом Шакировым, более известным в клубной среде как DJ Mongol. Молодой мужчина погиб во время исполнения боевого долга в спецоперации на Украине.

Как сообщает издание «Мой Башкортостан» со ссылкой на знакомых погибшего героя, Азат Шакиров ранее служил в войсках специального назначения, поэтому во время спецоперации вступил в ряды добровольцев. До окончания контракта и возвращения домой ему оставался всего лишь месяц.

Азат Шакиров выступал во многих уфимских клубах Фото: vk.com/djmongolufa

В уфимских клубах DJ Mongol начал выступать с 2004 года, его электронные сеты сопровождали многие громкие вечеринки. Многим он запомнился как веселый и дружелюбный парень, который любит и делает хорошую музыку.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшего героя.