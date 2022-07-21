Блогер Рустам Набиев показал, как поздравил жену

Фото: Рустам Набиев

Блогер Рустам Набиев поздравил супругу Индиру с днем рождения.

Рустам Набиев из Башкирии для многих стал настоящим символом того, что опускать руки не стоит даже в самых сложных ситуациях. Молодой человек пострадал во время обрушения казармы ВДВ в Омске. Последствия были жуткими – Рустам пережил клиническую смерть и потерял обе ноги. Несмотря на это, сейчас он живет полноценной жизнью. У Рустама и его супруги родились две дочери, а все истории из своей жизни парень показывает в соцсетях.

«Молодежная Газета» сообщает, что накануне Рустам поздравил супругу с днем рождения. С самого утра блогер подарил Индире роскошный букет цветов и выложил фотографию довольной жены.

- С днем рождения, солнышко, - написал Рустам под снимком.