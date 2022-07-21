Водитель обгонял через сплошную: появилось видео смертельного ДТП в Башкирии, в котором погибли отец и дочь

В сети появился момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии, в котором погибла 17-летняя девушка и ее папа.

Напомним, что в Башкирии три дня подряд происходили смертельные ДТП. С понедельника по среду на дорогах республики погибли 12 человек. Последняя серьезная авария произошла с участием «Лада Гранта» и фургоном УАЗ 20 июля в Дюртюлинском районе республики. По данным ГИБДД Башкирии, в ней на месте погибла 17-летняя пассажирка легковушки, а ее 47-летний отец скончался в больнице.

Позже в сети появилось видео момента столкновения автомобилей. По кадрам видно, что водитель УАЗа, который ехал в сторону Дюртюлей, включает сигналы, тормозит и начинает левый поворот. В этот момент в автомобиль на скорости влетает «Лада», которая обгоняла другой машину. Судя по стопсигналам легковушки, перед столкновением водитель даже не пытался затормозить. Погибшими оказались жители села Семилетка в Дюртюлинском районе республики.

Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.