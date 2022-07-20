В Башкирии при ДТП с Lada Granta и УАЗом погиб мужчина и его 17-летняя дочь

фото: ГИБДД РБ

В Дюртюлинском районе Башкирии из-за ДТП с легковушкой и фургоном погибли два человека: мужчина и его несовершеннолетняя дочь. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась около десяти часов утра 20 июля. На 38-м километре трассы Дюртюли-Нефтекамск. Там столкнулись встречные Lada Granta и фургон УАЗ. От удара легковушка вылетела в кювет и опрокинулась.

– 17-летняя пассажирка Granta погибла до приезда медиков. Ещё один 47-летний пассажир, отец погибшей, скончался в больнице. Медицинская помощь потребовалась и водителю легкового автомобиля, – передали в Госавтоинспекции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она выясняет причины и обстоятельства ДТП.