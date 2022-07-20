В Башкирии более 84% бомжей составляют мужчины

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии более 84% зарегистрированных бомжей составляют мужчины. Данные об этом «КП-Уфа» предоставило региональное Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

Согласно информации ведомства, за первое полугодие 2022 года в Республиканском комплексным социальным центром по оказанию помощи лицам без определенного места жительства было обслужено 306 бездомных граждан. Среди них 259 мужчин и 47 женщин.

Исходя из данных статистики, можно сделать вывод, что рост зарегистрированных социальным центром бездомных продолжается уже несколько лет, также в последние годы увеличивается соотношение числа мужчин и женщин среди бомжей.

2021 год – 641 человек [528 (82%) мужчин, 113 (18%) женщин]

2020 год – 502 человека [391 (78%) мужчин, 111 (22%) женщин]

2019 год – 456 человек [362 (79%) мужчин, 94 (21%) женщин]

2018 год – 759 человек [604 (80%) мужчин, 155 (20%) женщин]