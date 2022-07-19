Фото: Рустем АХУНОВ
В Башкирии растет количество зарегистрированных бомжей . Это следует из информации, которую «КП-Уфа» предоставили сотрудники республиканского Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.
По данным ведомства, за первое полугодие текущего года в Республиканском комплексным социальным центром по оказанию помощи лицам без определенного места жительства было обслужено 306 бездомных граждан.
Согласно статистике, рост зарегистрированных социальным центром бездомных продолжается уже три года.
2021 – 641 человек
2020 – 502 человека
2019 – 456 человек
2018 – 759 человек