Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии растет количество зарегистрированных бомжей . Это следует из информации, которую «КП-Уфа» предоставили сотрудники республиканского Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, за первое полугодие текущего года в Республиканском комплексным социальным центром по оказанию помощи лицам без определенного места жительства было обслужено 306 бездомных граждан.

Согласно статистике, рост зарегистрированных социальным центром бездомных продолжается уже три года.

2021 – 641 человек

2020 – 502 человека

2019 – 456 человек

2018 – 759 человек