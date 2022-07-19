В Уфе за день два ребенка выпали из окон жилых домов

В Уфе 18 июля сразу два ребенка пяти и семи лет выпали из окон жилых домов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 18 июля два ребенка пяти и семи лет выпали из окон жилых домов. Об этом сообщил Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

– Первый случай был зарегистрирован на улице Комарова. Из окна первого этажа упал ребенок 2015 года рождения. Второй инцидент произошел на улице Пархоменко: с четвертого этажа выпал 5-летний ребенок, – передали в аварийном ведомстве.

Детей с различными травмами доставили в больницу №17. Оба ребенка выжили.

Напомним, похожий случай в Уфе произошел в минувшую пятницу. Из окна жилого дома по улице Богдана Хмельницкого выпал полуторогодовалый ребенок.