Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2022 14:54

В Уфе за день два ребенка выпали из окон жилых домов

Оба выжили, но получили травмы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 18 июля сразу два ребенка пяти и семи лет выпали из окон жилых домов

В Уфе 18 июля сразу два ребенка пяти и семи лет выпали из окон жилых домов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 18 июля два ребенка пяти и семи лет выпали из окон жилых домов. Об этом сообщил Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

– Первый случай был зарегистрирован на улице Комарова. Из окна первого этажа упал ребенок 2015 года рождения. Второй инцидент произошел на улице Пархоменко: с четвертого этажа выпал 5-летний ребенок, – передали в аварийном ведомстве.

Детей с различными травмами доставили в больницу №17. Оба ребенка выжили.

Напомним, похожий случай в Уфе произошел в минувшую пятницу. Из окна жилого дома по улице Богдана Хмельницкого выпал полуторогодовалый ребенок.