В Уфе из окна жилого дома упал полуторагодовалый ребёнок

В Уфе из окна жилого дома на втором этаже упал полуторагодовалый ребёнок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе из окна жилого дома на втором этаже упал полуторагодовалый ребёнок. Инцидент произошел сегодня, 15 июля, около восьми часов утра по улице Богдана Хмельницкого в Черниковке. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– На место были направлены экстренные службы. Прибывшая бригада скорой помощи доставила полуторагодовалого мальчика в больницу, где он был госпитализирован, – передали в аварийном ведомстве.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе вечером 11 июля. Тогда так же из окна жилого дома выпал 2-летний ребенок. Он выжил, но получил травмы.