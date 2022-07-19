Мавлиев предложил чиновникам переехать в Кузнецовский затон, чтобы следить за дорожными работами

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил досрочно завершить реконструкцию улицы Пугачева на участке между Геофизиков и Бородинской. По контракту работы там планируется выполнить за два года. Сити-менеджер поставил задачу перед чиновниками сдать обновленную дорогу раньше во время оперативного совещания в местной администрации 19 июля.

– Коллеги, дорога на вашем личном контроле 24 часа в сутки. Вы либо в Кузнецовский затон переезжайте, либо там палатку ставьте. Задача: не теряя качества, ввести дорогу ранее – досрочно. Понятно? В понедельник вы мне с утра докладываете, что там работа организована, с какими сложностями столкнулись и так далее, – сказал Мавлиев.

Напомним, улица Пугачева на указанном участке будет закрыта на реконструкцию с 25 июля до 30 июня 2024 года. Для объезда этого отрезка была построена новая дорога протяжностью 3,2 километра – она проходит через улицы Геофизиков, Испытателей и Бородинской.