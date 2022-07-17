В Уфе разыскивают 19-летнего парня, пропавшего на реке

В Уфе водолазы разыскивают парня, который купался в районе Сипайлово и пропал.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, двое парней и одна девушка купались в реке Уфе в районе Сипайлово. Очевидцы рассказали, что ребята доплыли до сигнального буя, а затем поплыли вниз по течению. Вдруг один 19-летний парень начал тонуть – ему пыталась помочь 17-летняя подруга, но девушка сама едва не ушла под воду. Их находившийся рядом друг начал звать на помощь.

В итоге девушку смогли спасти проплывающие на катере очевидцы. К сожалению, достать ее друга из воды они не смогли. Сейчас поисками пропавшего занимаются водолазы Управления гражданской защиты. По предварительным данным, парень утонул. В спасательном ведомстве уточнили, что ребята купались в необорудованном для этого месте.