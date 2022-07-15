Какие продукты в Башкирии подорожали с начала июля

Башстат опубликовал данные о том, как Башкирии за неделю изменились цены на продукты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Башстат опубликовал данные о том, как Башкирии за неделю изменились цены на продукты. Аналитики сравнили предложения в магазинах за 1 и 8 июля.

Больше остальных продовольственных товаров подорожали сосиски и сардельки. За семь дней они выросли в цене на 3% – до 415,5 руб. за 1 кг. В четвертую неделю подряд увеличилась стоимость свежих огурцов (на 2,8% – до 82 руб.) и репчатого лука (на 2,7% – до 45,5 руб.).

Список подешевевших продуктов, как и неделей ранее, оказался более внушительным. Снизились цены на свежую капусту (на 14,7% – до 28 руб.), картошку (на 8,4% – до 47,5 руб.), морковь (на 7,1% – до 52,5 руб.), помидоры (на 5,8% – до 94,5 руб.), яблоки (на 3,5% – до 122,5 руб.), макароны (на 3,4% – до 79,5 руб.), свеклу (на 3% – до 49,5 руб.), шоколадные конфеты и вермишель (на 2,8% – до 400,5 и 88 руб. соответственно), а также на бананы (-2,6% – до 90 руб.).