Какие продукты подорожали в Башкирии к началу июля

Стало известно, как в Башкирии за неделю изменились цены на продукты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, как в Башкирии за неделю изменились цены на продукты. Аналитики Башстата сравнили предложения в магазинах республики за 24 июня и 1 июля.

Третью неделю подряд рекордсменом по росту цены стали огурцы, которые подорожали еще на 9,2% – килограмм сейчас стоит порядка 80 рублей. Также в стоимости выросли вермишель (+3,2% – до 91 руб.) и макароны (+2,5% – до 82,5 руб.).

Подешевевших продуктов оказалось больше. В цене существенно упали капуста (-12% – до 32,5 руб.), помидоры (-8,6% – до 100 руб.), картошка (-6,7% – до 52 руб.), а также свекла (-3,4% – до 51 руб.), репчатый лук (-3% – до 44 руб.) и сахар (-2,8% – до 72,5 руб.).