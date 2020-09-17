В шесть уфимских судов поступили сообщения о минировании

Здания всех судов были обследованы, взрывчатка не обнаружена

17 сентября электронную почту сразу шести районных судов Уфы поступили сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-служба объединенных судов Башкирии.

Письма о заложенной взрывчатке пришли в Демский, Ленинский, Орджоникидзевский, Советский, Калининский, Октябрьский суды. Сотрудников и посетителей эвакуировали. В зданиях государственных органов работали саперы. Они не обнаружили никакой опасности, после чего работа всех судов была возобновлена.

Отметим, что за последнее время это уже третий случай массовой рассылки сообщений о минировании в уфимских судах. Идентичные письма были разосланы 13 и 20 августа.