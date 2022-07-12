В Уфе из окна на 2 этаже выпал двухлетний малыш

Спасатели напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра у открытого окна Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вчера вечером в Уфе из окна на втором этаже выпал двухлетний малыш. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, все произошло по адресу Дагестанская, 11. По предварительной информации, ребенок находился дома не один. Пока родители крохи занимались своими делами, он подполз к открытому окну, взобрался на подоконник, но не удержался и упал вниз. К счастью, ребенок выжил – на скорой его доставили в больницу, где врачи оказали необходимую помощь.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе 8 июля – там из окна на первом этаже выпал трехлетний ребенок. Малыш выжил, но получил серьезные травмы. А в апреле 2022 года при падении с окна на 5 этаже в Уфе погибла двухлетняя малышка.