В Уфе опять пытаются продать на «Авито» известный клуб со стриптизершами

Фото: avito.ru

В Уфе вновь выставили на продажу мужской клуб на проспекте Октября.

Известный в Уфе ночной клуб «Hefner», где развлекают мужчин, пытаются продать уже не в первый раз. В 2020 году трёхэтажный комплекс на проспекте Октября пытались за 98,5 млн. рублей. Судя по всему, сделка так и не состоялась.

Спустя два года от актива вновь решили избавиться, причем за те же 98,5 млн. рублей. В здании остались прежние условия – ресторан, бар, баня, апартаменты, мужской клуб и гримерки для девушек.

Вместе с клубом новый владелец получит промо-автомобиль с прозрачными дверями, в котором могут танцевать полуголые девушки и аккаунты заведения в социальных сетях.