В Уфе продают мужской клуб вместе со скандальным автобусом, в котором танцуют полуголые девушки

17 Март 2020 2020-03-17T13:05:59+03:00

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В Уфе продают знаменитый мужской клуб «Hefner» за 98,5 млн рублей.

Объявление о продаже готового бизнеса разместили на популярном сайте бесплатных объявлений. За клуб, состоящий из трех тематических этажей, общей площадью в 900 квадратных метров агентство по продаже недвижимости просит 98,5 млн рублей. Сообщается, что в здании оборудована кальянная зона, бар, стрип-зал с отдельными кабинками, гримерки, караоке-зона, хамам и сауны.

По словам продавца, все помещения клуба исправно работают и полностью готовы к продаже. Вместе с развлекательным комплексам новому владельцу достанется и скандальный автобус, который его рекламирует в ночное время суток. В Mercedes-Benz Sprinter установлены прозрачные задние двери, через которые водители могут наблюдать танцы полуголых девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU