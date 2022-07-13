В Уфе завершились двухдневные поиски пропавшего 10-летнего мальчика

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В Уфе завершились двухдневные поиски пропавшего10-летнего мальчика. Об этом рассказали волонтеры организации «Поиск детей – Уфа».

Сообщается, что 12 июля ребенок вышел днем погулять на улице и до сих пор не вернулся домой. К счастью, меньше часа назад выяснилось, что мальчик найден и он жив.

– Спасибо огромное всем, кто помог распространить инфу! Во многом благодаря этому и нашелся! – написали в группе «ВКонтакте» волонтеры.

Напомним, в Башкирии уже почти две недели разыскивают пропавшую 15-летнюю жительницу села Булгаково Татьяну Фаркову. Подросток вышла из дома 3 июля и до сих пор не вернулась домой.