В Уфе уже двое суток ищут пропавшего 10-летнего мальчика

В Уфе уже вторые сутки продолжаются поиски пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом рассказали волонтеры организации «Поиск детей – Уфа».

Сообщается, что 12 июля ребенок вышел днем погулять на улице и до сих пор не вернулся домой.

Приметы мальчика: у него среднее телосложение, карие глаза и смуглая кожа. Мальчик был одет в синюю футболку и черные шорты, при себе у него не было никаких предметов.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (927) 969-89-19, 8 (917) 383-56-87 и 112.