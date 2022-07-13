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Общество13 июля 2022 13:49

В Уфе уже двое суток ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Мальчик вышел погулять и не вернулся домой
Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе уже вторые сутки продолжаются поиски пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом рассказали волонтеры организации «Поиск детей – Уфа».

Сообщается, что 12 июля ребенок вышел днем погулять на улице и до сих пор не вернулся домой.

Приметы мальчика: у него среднее телосложение, карие глаза и смуглая кожа. Мальчик был одет в синюю футболку и черные шорты, при себе у него не было никаких предметов.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (927) 969-89-19, 8 (917) 383-56-87 и 112.