В сети появились кадры смертельного столкновения катера с тюбингом в Башкирии

Фото: соцсети

В сети появились кадры смертельного столкновения тюбинга и катера на Нугушском водохранилище в Башкирии.

Напомним, что жуткая история произошла 10 июля на территории Нугушского водохранилища. Местный предприниматель устроил для отдыхающих развлечение и катал их на тюбинге, прикрепленном к гидроциклу. В один из заездов управляющий гидроциклом не рассчитал расстояние и допустил столкновение тюбинга и катера, проплывающего мимо. В итоге травмы получили двое катавшихся на тюбинге – один из них скончался, а второй оказался в больнице.

На кадрах видно, как гидроцикл резко поворачивает налево и двигается вдоль берега. По несчастливому стечению обстоятельств в этот момент от берега отплывает белый катер, в который врезается тюбинг.

Сейчас во всех обстоятельствах истории разбираются сотрудники Следкома Башкирии. По факту оказания услуг, которые привели к смерти, возбудили уголовное дело.