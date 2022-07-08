В центре Уфы из окна жилого дома выпал 3-летний ребенок

Травмированный ребенок был госпитализирован

Сегодня, 8 июля, в Уфе из окна первого этажа жилого дома выпал 3-летний мальчик. Ребенок получил травмы. На машине скорой помощи его доставили в больницу. Инцидент произошел в Кировском районе на улице Гоголя, 45 – это двухэтажный дом. Причины и обстоятельства несчастного случая выясняются, сообщили в Управлении гражданской защиты.

– Не оставляйте детей одних в комнатах, где открыты окна и не позволяйте им играть на подоконниках, – обратились к жителям в аварийном ведомстве.

Напомним, в конце апреля текущего года в Уфе при падении с окна на пятом этаже погибла 2-летняя девочка.