Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2022 14:25

Бойцовская собака, которую бросили умирать на свалке, обрела новый дом и любящих хозяев

Счастливым завершением истории поделились волонтеры
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Сейчас с Даной гуляют, играют и учат новым командам

Сейчас с Даной гуляют, играют и учат новым командам

В апреле «Комсомолка» писала о печальной истории молодого амстаффа, которого привязали и бросили умирать на свалке. На помощь истощенной собаке пришли волонтеры, которые подлечили и откормили Дану (так зовут собаку – Ред.) и начали подыскивать ей новых хозяев. К сожалению, амстаффу пришлось пережить еще одно предательство: новые хозяева вернули собаку волонтерам уже через неделю, сославшись на «сложный» характер собаки.

Такой - несчастной и исхудавшей - Дану нашли волонтеры на свалке

Такой - несчастной и исхудавшей - Дану нашли волонтеры на свалке

К счастью, Дане повезло, и после очередной публикации «КП-Уфа» у жизнерадостной и смышленой собаки, наконец, появился новый дом и верный добрый хозяин, который теперь играет с ней и водит на прогулки, а главное – знает все особенности породы и как правильно с ней обращаться.

- Наконец-то, Дана счастлива! Ходит и улыбается, ведь теперь у нее есть свой любящий человек, - радуются волонтеры.