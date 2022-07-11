Жители Башкирии возмутились «обдираловкой» на проезде к озеру Аслыкуль

Аслыкуль часто называют "башкирским морем".Фото: Андрей Кузьмин

В Башкирию, наконец, пришла жара, и многие устремились к водоемам в поисках долгожданной прохлады. Особой популярностью у отдыхающих пользуется озеро Аслыкуль, которое еще называют «башкирском морем». Вот только далеко не всех устраивает цена, которую нужно заплатить, чтобы проехать к озеру. Свое недовольство туристы оставляют на странице Радия Хабирова в соцсетях.

- Скажите, пожалуйста, как можно обдирать своих же жителей, которые не могут попасть на наши водоемы? Ездили сегодня на Аслыкуль, но проезд оказался платным. Чтобы проехать, требуют оплату наличными или переводом с человека 250 рублей. Не с машины, а с человека! Даже терминала нет, только онлайн можно перевести. Кому все эти средства идут? Через налоговую ничего не проходит же, - возмущается Светлана С.

Отметим, что природный парк Аслыкуль считается особо охраняемой территорией, поэтому вход туда платный. Вырученные средства планируется потратить на рекреационную деятельность – установку мусорных баков и биотуалетов, очистку дня и берегов озера от мусора и битого стекла.

Напомним, что в прошлом году на Аслыкуле образовалась настоящая пробка из автомобилей отдыхающих, а также горы мусора, которые никто не потрудился убрать за собой.