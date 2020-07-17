Ажиотаж на озерах Башкирии превратил природные парки в свалки

Термометры уже больше недели не опускались ниже +35 градусов, а то и +37. Жители Башкирии проводят жаркие дни на берегу водоемов: тут и прохладиться можно, и шашлыков поесть, и с друзьями отдохнуть. Только вот после себя отдыхающие оставляют горы мусора и сгоревшую от костра траву. Мало того, на башкирские озера в выходные даже попасть тяжело. Да что там, в выходные – лучшие места разобрали уже в будни. Многие в отпусках, границы закрыты, финансы поют романсы, вот и довольствуются тем, что есть.

«НА КАНДРЫКУЛЬ И АСЛЫКУЛЬ НЕ ВЫЕЗЖАЕМ»

Самыми популярными местами в Башкирии считаются Аслыкуль и Кандрыкуль. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов. Настоящий бум произошел в прошлые выходные именно здесь – в Кандрыкуль - нельзя было ни выехать, ни заехать, люди стояли без движения по 40-50 минут.

На Кандрыкуль попасть нереально

- И зачем мы сюда приехали, - возмущается Анна Ж. – Простояли в пробке, потом объехали озеро вдоль и поперек, места не нашли, уехали домой расстроенные.

Ажиотаж подтверждают и фотографии с места, которые выкладывали почти все отдыхающие. Тем временем, некоторые местные туристические операторы, которые организуют выезды на башкирские достопримечательности, приостановили экскурсии на эти два озера.

- Многие у нас спрашивают про выезды на Аслыкуль и Кандрыкуль, ответим на этот вопрос всем сразу в этом посте. Да места красивые, но не в этот период, сейчас на этих озерах творится апокалипсис, поэтому мы не хотим туда ездить. Не предпринимаются никакие меры, чтобы урегулировать ситуацию, машины стоят вплотную, а люди лежат друг на друге, повсюду мусор от отдыхающих, - пишут туристы.

Действительно – люди приезжают вплотную к водоемам, оставляют после себя горы мусора, громко включают музыку. Здесь, скорее, каторга, нежели отдых.

Туристы оставляют после себя горы мусора

МЕСТ НЕТ

Недавно руководитель местного госкомитета по туризму Салават Нафиков во время доклада главе Башкирии обмолвился, мол, в турбазах и гостиницах Башкирии закончились места. С его слов, все забронировано до конца лета – в июле-августе туристов в регионе будет больше в три раза, чем в аналогичный период прошлого года. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «туристический бум» и обозначил основную задачу – сохранить тренд осенью и зимой.

«КП – Уфа» решила проверить, неужели это действительно так, и отдохнуть получится в родной Башкирии только в сентябре. Мы взяли три популярных места – Павловку (башкирскую Швейцарию), Белорецкий район и Бурзянский. На Павловке есть места сразу на нескольких базах, но отдых здесь далеко не дешевый. Например, павловский глемпинг (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе - Ред.), который открылся совсем недавно, сдает номера за 7 000 рублей в сутки. К слову, на эти деньги можно отдохнуть семье с двумя детьми с палатками – даже на бензин останется. В Белорецком районе, в двух популярных местах отдыха, тоже есть места. Правда, не так много. Бурзянский район, который, кстати, сейчас очень часто посещают (накануне сам Радий Хабиров побывал там на сплаве – Ред.), не порадует свободными местами. Гостиниц тут очень мало, и они, вправду, забиты. Зато можно разбить палатку или снять частный дом на компанию в одной из деревень района. Их на «Авито» полным-полно.

На Аслыкуле случилось ЧП

МОГУТ ВВЕСТИ СБОРЫ

Из-за туристического бума власти Башкирии думают ввести сборы за посещение туристических мест. Такую идею озвучил Салават Нафиков, глава Госкомтуризма РБ.

«Наша основная задача – сохранить этот тренд осенью и зимой и сделать так, чтобы любой человек, посетивший республику, не разочаровался», – сказал он.

В связи с высокой антропогенной нагрузкой на природу Нафиков предложил ввести денежные сборы за посещение наиболее популярных мест. Он подчеркнул, что это должны быть небольшие суммы. Деньги можно будет направить на улучшение организации цивилизованного отдыха, на инфраструктуру. «Люди готовы платить за сервис», – сказал он. Однако Нафиков не уточнил, какие места придется посещать платно, если сборы все же введут.

Радий Хабиров, выслушав чиновника, попросил изучить этот вопрос. «Нагрузка в Бурзянском районе действительно огромная, там нескончаемый поток катамаранов. Внутренний туризм для некоторых – это, может быть, единственная возможность вывести детей. Может, если это детская группа, ввести льготы. Проблематику надо поизучать», – сказал Хабиров.