В Башкирии от COVID-19 скончалось еще три человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии от COVID-19 умерло еще три человека. Это стало известно из статистики, которую опубликовал региональный Оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа ковидом в республике заболело 50 человек. Всего опасной инфекцией за все время пандемии заразилось 290 875 человек.

Сумел побороть коварную болезнь за минувшие сутки 51 пациент, в общей сложности от COVID-19 в Башкирии излечился 284 761 человек.

Напомним, в Башкирии возросла заболеваемость гонореей. В период с января по май 2022 года в республике было зафиксировано 60 пациентов, страдающих венерическим заболеванием.