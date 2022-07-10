В Башкирии возросла заболеваемость опасной половой инфекцией

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В Башкирии возросла заболеваемость гонореей. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщило издание «Ufatime.ru».

По информации ведомства, в период с января по май 2022 года в республике было зафиксировано 60 пациентов, страдающих венерическим заболеванием. За аналогичный период в 2021-ом граждан с подобным диагнозом было зарегистрировано на 5% меньше. Отмечается, что случаев заражения среди лиц младше 14 лет заражений нет.

В 2022 году показатель заболеваемости гонококковой инфекцией в республике составляет 1,49 на 100 тысяч населения. Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия по заболеваемости находится в зеленой зоне. Самыми неблагополучная ситуация наблюдается в Татарстане и Оренбургской области.