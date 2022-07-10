В Башкирии мужчина сорвался со скалы

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера, 9 июля, в Башкирии у городских шлюзов мужчина сорвался со скалы. Об произошедшем происшествии рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент, как сообщили сотрудники ведомства, случился в городе Белорецк. На помощь пострадавшему подоспели спасатели республиканского Госкомитета по ЧС и медики. Специалисты оказали мужчине первую помощь и эвакуировали его машины скорой.

Напомним, похожий случай произошел в Башкирии в прошлом году. В Белорецком районе Башкирии 33-летний мужчина упал со скалы Уроки.