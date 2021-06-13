Мужчина сорвался со скалы в Башкирии

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 13 июня, в Белорецком районе Башкирии 33-летний мужчина упал со скалы. Про инцидент рассказали сотрудники регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают, мужчина сорвался со скалы Уроки. Ее высота составляет 3 метра. На месте происшествия работали спасатели, они помогли с эвакуацией пострадавшего и передали его врачам.

Напомним, в Учалинском районе Башкирии пострадал мужчина. Трое мужчин поехали на квадроциклах на хребет Нурали. При подъеме один из туристов перевернулся, из-за чего получил перелом ноги.